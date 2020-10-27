Анастасія Кумейко, колишня солістка "Nikita", продемонструвала чудеса гнучкості
Як передає Politeka.net, 34-річна співачка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, в яких покрасувалася в шкіряному корсеті, вузьких шортиках і білому піджаку.
Дівчина, сидячи в машині на передньому пасажирському місці, показала все, на що здатна: Анастасія задерла ногу вище голови, вдаючи, ніби розмовляє по телефону - тільки замість трубки її босоніжок, а також танцювала тверк, вставши на коліна прямо в машині, повернувшись до камери "п'ятою точкою" і трясучи нею в такт музиці. Загалом Кумейко розважала себе і водія на будь-який лад.
На довершення всього, артистка вийшла з авто і сіла на шпагат прямо на вулиці. З огляду на весь попередній процес з розминкою, з упевненістю можна сказати, що вийшло крутіше, ніж у іншої відомої любительки акробатики - балерини Анастасії Волочкової.
"У цій машині було практично все. 😈 🤪 Пісні, танці, тверк і сила-силенна позитиву. 😂", - підписала кадри співачка.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Ну і пекуча панянка😂
"Настя, залік)))😂"
"Який сором."
Раніше ми повідомляли, Кумейко розбурхала публіку танцями в напівголому вигляді. Знаменитість виклала в "сторіз" кадри, як рухається під музику в синіх джинсах з високою талією, але при цьому абсолютно без верху. Дівчина не посоромилася показати себе топлес і зазначила в підписі, що не знає, що надіти.
"Що по погоді? Намагаюся визначитися з верхнім одягом, але щось пішло не так", - повідомила кокетка.
Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».
Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла до води і...".