Анастасия Кумейко, бывшая солистка "Nikita", продемонстрировала чудеса гибкости

Как передает Politeka.net, 34-летняя певица опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, в которых покрасовалась в кожаном корсете, узких шортиках и белом пиджаке.

Девушка, сидя в машине на переднем пассажирском месте, показала все, на что способна: Анастасия задрала ногу выше головы, делая вид, будто разговаривает по телефону - только вместо трубки ее босоножек, а также танцевала тверк, встав на колени прямо в машине, повернувшись к камере "пятой точкой" и тряся ею в такт музыке. В общем Кумейко развлекала себя и водителя на любой лад.

В довершение всего, артистка вышла из авто и уселась на шпагат прямо на улице. Учитывая весь предшествующий процесс с разминкой, с уверенностью можно сказать, что получилось покруче, чем у другой известной любительницы акробатики - балерины Анастасии Волочковой.

"В этой машине было практически все. 😈🤪 Песни, танцы, тверк и уйма позитива. 😂", - подписала кадры певица.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Ну и жгучая барышня😂

"Настя, зачёт)))😂"

"Какой стыд."

Ранее мы сообщали, Кумейко взбудоражила публику танцами в полуголом виде. Знаменитость выложила в "сториз" кадры, как двигается под музыку в синих джинсах с высокой талией, но при этом абсолютно без верха. Девушка не постеснялась показать себя топлес и отметила в подписи, что не знает, что надеть.

«Что по погоде? Пытаюсь определиться с верхней одеждой, но что-то пошло не так», - сообщила кокетка.

Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла к воде и...".