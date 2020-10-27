Анастасия Кумейко, бывшая солистка "Nikita", продемонстрировала чудеса гибкости
Как передает Politeka.net, 34-летняя певица опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, в которых покрасовалась в кожаном корсете, узких шортиках и белом пиджаке.
Девушка, сидя в машине на переднем пассажирском месте, показала все, на что способна: Анастасия задрала ногу выше головы, делая вид, будто разговаривает по телефону - только вместо трубки ее босоножек, а также танцевала тверк, встав на колени прямо в машине, повернувшись к камере "пятой точкой" и тряся ею в такт музыке. В общем Кумейко развлекала себя и водителя на любой лад.
В довершение всего, артистка вышла из авто и уселась на шпагат прямо на улице. Учитывая весь предшествующий процесс с разминкой, с уверенностью можно сказать, что получилось покруче, чем у другой известной любительницы акробатики - балерины Анастасии Волочковой.
"В этой машине было практически все. 😈🤪 Песни, танцы, тверк и уйма позитива. 😂", - подписала кадры певица.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Ну и жгучая барышня😂
"Настя, зачёт)))😂"
"Какой стыд."
Ранее мы сообщали, Кумейко взбудоражила публику танцами в полуголом виде. Знаменитость выложила в "сториз" кадры, как двигается под музыку в синих джинсах с высокой талией, но при этом абсолютно без верха. Девушка не постеснялась показать себя топлес и отметила в подписи, что не знает, что надеть.
«Что по погоде? Пытаюсь определиться с верхней одеждой, но что-то пошло не так», - сообщила кокетка.
Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».
Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла к воде и...".