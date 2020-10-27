Відома російська співачка Анна Семенович показала себе в максимально жаркому і незвичайному образі

На фото Семенович позувала у футболці, джинсах і кросівках. Анна пробіглася по сходах, а потім коридору. Після цього йшла сценка. Співачка не соромилася показати пишний бюст, а в кінці оператор ще й акцентував увагу на ньому. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Новенька серія, як вам? Спасибі", - написала красуня під фотографією.

Фанати подивилися понад 11 тисяч разів ролик і написали коментарі:

"Анна вистачить від мене бігати пішли вже в ЗАГС", " знову про груди!? Це вже хвороба. Не дарма до психотерапевта ходіть Аня", " Аня, коли діти? Ви обіцяли на передачі з Лерой що будуть..", "Забійно", "клас Анна, ви в своєму репертуарі-смішно і несподівано як завжди"," Мужик потім не засне"," Ох така соковита дівчинка", " Краса наша!! Рух шиєю)) відпад! Обруча не вистачає".

Повідомлялося, що популярна російська актриса Анна Семенович закотила бенкет, ледь оговталася після небезпечної хвороби.

Співачка сфотографувалася на курорті в Сочі, позувавши в синій туніці з візерунками у вигляді кружечків і дзеркальних окулярах. Анна Семенович побешкетувала на терасі готелю, посвітивши своїми розкішними ногами. На одному зі знімків зірка високо задерла босу ногу і поставила її на стіл, при цьому підлоги відчинилися, відкривши пікантний вигляд.

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