Известная российская певица Анна Семенович показала себя в максимально жарком и необычном образе

На фото Семенович позировала в футболке, джинсах и кроссовках. Анна пробежалась по лестнице, а потом коридору. После этого шла сценка. Певица не стеснялась показать пышный бюст, а в конце оператор еще и акцентировал внимание на нем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новенькая серия , как вам? Спасибо", - написала красотка под фотографией.

Фанаты посмотрели более 11 тысяч раз ролик и написали комментарии:

"Анна хватит от меня бегать пошли уже в ЗАГС", "Опять про грудь!? Это уже болезнь. Не зря к психотерапевту ходите Аня", "Аня, когда дети? Вы обещали на передаче с Лерой что будут..", "Убойно", "Класс Анна, вы в своём репертуаре-смешно и неожиданно как всегда", "Мужик потом не уснет", "Ох такая сочная девочка", "Красота наша!! Движение шеей)) отпад! Обруча не хватает".

Сообщалось, что популярная российская актриса Анна Семенович закатила пир, едва оправилась после опасной болезни.

Певица сфотографировалась на курорте в Сочи, позировав в синей тунике с узорами в виде кружочков и зеркальных очках. Анна Семенович пошалила на террасе отеля, посветив своими роскошными ногами. На одном из снимков звезда высоко задрала босую ногу и поставила ее на стол, при этом полы распахнулись, открыв пикантный вид.

Напомним, пышногрудая Семенович в купальнике засмущала пикантной выходкой на пляже

Также Politeka писала, что Семенович вышла на балкон в одном халатике, соблазнив роскошным пейзажем

А еще Politeka сообщала, что бесстыжая Семенович выкатила необъятные "дыньки" прямо на камеру



