Зірка без сорому показала себе всю

Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка днями оголосила про свою вагітність, вирішила показати себе повністю оголеною

Нещодавно зірка записала відео, на якому постала повністю оголеною, пише Politeka.net. У такому вигляді красуня оголосила про своє цікаве положення.

Відомо, що вже кілька років Емілі перебуває у шлюбі з актором і продюсером Себастьяном Бір-Макклардом. Пара одружилася після декількох тижнів відносин.

27 жовтня модель опублікувала фото, на яких постала голою, знімаючи себе в дзеркало на повний зріст.

Знаменитість підняла ніжку, щоб приховати найінтимніше. На ній були надіті лише білі шкарпетки в смужку.

Ратаковськи прикрила рукою груди, вона закинула волосся набік, засвітивши красиві сережки у вухах.

"20 тижнів 🤍 знайомство з моїм новим тілом", - написала артистка.

Всього за шість хвилин пост зібрав понад 200 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі привітали зірку з вагітністю, написали їй багато компліментів і побажали здоров'я.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в шовковій комбінації з мереживами. Дівчина сидить в різних позах на 9 кадрах і демонструє свій животик. На красуні білизни не виявилося, а волосся зірка залишила розпущеним. Фото вийшли досить спокусливими і ніжними.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала в занадто відвертому навіть для неї образі, фан-сторінка вирішила про всяк випадок обмежити підписникам доступ до коментарів.

Зірка позувала в одних трусиках і прозорій блузці.

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