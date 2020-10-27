Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка днями оголосила про свою вагітність, вирішила показати себе повністю оголеною
Нещодавно зірка записала відео, на якому постала повністю оголеною, пише Politeka.net. У такому вигляді красуня оголосила про своє цікаве положення.
Відомо, що вже кілька років Емілі перебуває у шлюбі з актором і продюсером Себастьяном Бір-Макклардом. Пара одружилася після декількох тижнів відносин.
27 жовтня модель опублікувала фото, на яких постала голою, знімаючи себе в дзеркало на повний зріст.
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Знаменитість підняла ніжку, щоб приховати найінтимніше. На ній були надіті лише білі шкарпетки в смужку.
Ратаковськи прикрила рукою груди, вона закинула волосся набік, засвітивши красиві сережки у вухах.
"20 тижнів 🤍 знайомство з моїм новим тілом", - написала артистка.
Всього за шість хвилин пост зібрав понад 200 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі привітали зірку з вагітністю, написали їй багато компліментів і побажали здоров'я.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в шовковій комбінації з мереживами. Дівчина сидить в різних позах на 9 кадрах і демонструє свій животик. На красуні білизни не виявилося, а волосся зірка залишила розпущеним. Фото вийшли досить спокусливими і ніжними.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала в занадто відвертому навіть для неї образі, фан-сторінка вирішила про всяк випадок обмежити підписникам доступ до коментарів.
Зірка позувала в одних трусиках і прозорій блузці.
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