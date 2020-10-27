Продюсер і близька подруга співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна здивувала реакцією на пропозицію попрацювати на парочку Ольгу Бузову та Даву

Крапівіна жорстко пройшлася по колишній зірці "Дом-2", а нині співачці Бузовій з її бойфрендом, репером Давидом Манукяном. Про це Politeka.net стало відомо з ефіру "Обережно, Собчак!" на YouTube.

Крапівіна зазначила, що не в захваті від деяких сучасних виконавців. Зокрема, вона не взялася б продюсувати вищезгаданих зірок.

"Думаю, якби вона не стала співачкою, то стала б ведучою. Не стала б ведучою - знімалася б в якихось фільмах або співала в переходах. Я б не взялася її продюсувати. Мене абсолютно не цікавлять гроші", - Нателла була категорична.

Не менш утішно вона відгукнулася й про коханого Бузової: "Дава? Як казав мій дід: "Розстріляти!". Прошу вибачення, але це з цієї категорії"

Раніше ми повідомляли, Бузова розплакалася під час останнього виступу в шоу "Льодовиковий період". Дівчина розповіла, як неспроста вибрала з партнером Дмитром Соловйовим пісню Володимира Преснякова "Там немає мене". Композиція й танець підштовхнули Ольгу до хворобливих спогадів про колишнього чоловіка, футболіста Дмитра Тарасова.

"Я не змогла стримати сліз! 😔 😥 Цей номер для мене став дуже особистим... Все моє життя перед вашими очима вже 16 років, і я з вами ділюся всіма своїми переживаннями... Ви пам'ятаєте, як мені було погано, як я не хотіла жити, і буквально вмирала від болю через розбите серце💔", - ділилася з публікою засмучена зірка.

Нагадавши, Ольга Бузова стрімко втрачає вагу на тлі проблем з нареченим: «Дюймовочка»

А ще Politeka писала, що Бузова кардинально змінила зовнішність і епічно зганьбилася, копіюючи Джей Ло