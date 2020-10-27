34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова поразила резким похуданием

Как пишет Politeka со ссылкой на страницу звезды в Инстаграм, фолловеры девушки поражены переменами.

Бузова показала фото, на котором запечатлена в розовом костюме на катке. Короткий топ наряда обнажает ее живот.

«Вот такая я сегодня 💞👸🏻💞 Очень интенсивная была тренировка», - написала блогерша.

В Сети обратили внимание, что Бузова сильно похудела.

«Так сильно похудела», «Дюймовочка», «Прямо как барби на льду, вся в розовом», «Ольга красотка!!! Аплодирую стоя!!!», «Какая красота», «Шикарная», «Наша богиня😍😍😍😍с тобой любой день в кайф🔥🔥», «Самая лучшая ❤ королева», - пишут в комментариях.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация об осложнениях в отношениях с российским репером Давой. В Сеть даже попало видео их ссоры.

Позже певица заявила, что больше не имеет никакого отношения к загадочной годовщине с рэпером, слухи приобрели новую силу.

Вскоре после этого инцидента Дава анонсировал новую песню о расставании под названием «Прошлым летом» (кстати, именно летом 2019 рэпер и Ольга Бузова объявили о своих отношениях). «Родные мои, хотел выложить этот трек позже, но ему сейчас самое время. Очень вас люблю и надеюсь он вам тоже поможет подлечить душу» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.), — написал Дава.

Особенно встревожили поклонников пары следующие строки: «Удали все фото с iPhone, это будет нашим секретом. И пусть только небо запомнит, что мы делали прошлым летом. Передо мною опять всплывают силуэты. Но я сотру бесследно из памяти сюжеты»

Однако недавно Бузова снова начала публиковать фотографии с бойфрендом, как-бы подтвердив, что у них все хорошо.

Слухи о расставании Ольги Бузовой и рэпера DAVA ходят уже давно, у поклонников то и дело появляются новые поводы верить в их правдивость. Однако до сих пор звездная пара не комментировала эти новости.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом.

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.