34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова поразила резким похуданием
Как пишет Politeka со ссылкой на страницу звезды в Инстаграм, фолловеры девушки поражены переменами.
Бузова показала фото, на котором запечатлена в розовом костюме на катке. Короткий топ наряда обнажает ее живот.
«Вот такая я сегодня 💞👸🏻💞 Очень интенсивная была тренировка», - написала блогерша.
Фигуристая "невеста" Харламова покуражилась в постели в позе жабки: "Моя ты козочка"
Маркл и Гарри довели до бешенства Уильяма, скандал не утихает: "Решили по-тихому вернуться..."
Подвыпивший Ткач из «Квартал 95» огорошил выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео
71-летняя Пугачева в очках и мини-юбке потрясла видом рядом с цветущим Галкиным: "Дальше некуда"
В Сети обратили внимание, что Бузова сильно похудела.
«Так сильно похудела», «Дюймовочка», «Прямо как барби на льду, вся в розовом», «Ольга красотка!!! Аплодирую стоя!!!», «Какая красота», «Шикарная», «Наша богиня😍😍😍😍с тобой любой день в кайф🔥🔥», «Самая лучшая ❤ королева», - пишут в комментариях.
Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация об осложнениях в отношениях с российским репером Давой. В Сеть даже попало видео их ссоры.
Позже певица заявила, что больше не имеет никакого отношения к загадочной годовщине с рэпером, слухи приобрели новую силу.
Вскоре после этого инцидента Дава анонсировал новую песню о расставании под названием «Прошлым летом» (кстати, именно летом 2019 рэпер и Ольга Бузова объявили о своих отношениях). «Родные мои, хотел выложить этот трек позже, но ему сейчас самое время. Очень вас люблю и надеюсь он вам тоже поможет подлечить душу» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.), — написал Дава.
Особенно встревожили поклонников пары следующие строки: «Удали все фото с iPhone, это будет нашим секретом. И пусть только небо запомнит, что мы делали прошлым летом. Передо мною опять всплывают силуэты. Но я сотру бесследно из памяти сюжеты»
Однако недавно Бузова снова начала публиковать фотографии с бойфрендом, как-бы подтвердив, что у них все хорошо.
Слухи о расставании Ольги Бузовой и рэпера DAVA ходят уже давно, у поклонников то и дело появляются новые поводы верить в их правдивость. Однако до сих пор звездная пара не комментировала эти новости.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом.
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.