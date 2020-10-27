Продюсер и близкая подруга певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина удивила реакцией на предложение поработать на парочку Ольгу Бузову и Даву

Крапивина жестко прошлась по бывшей звезде "Дом-2", а ныне певице Бузовой с ее бойфрендом, рэпером Давидом Манукяном. Об этом Politeka.net стало известно из эфира "Осторожно, Собчак!" на YouTube.

Крапивина отметила, что не в востоге от некоторых современных исполнителей. В частности, она не взялась бы продюсировать вышеупомянутых звезд.

«Думаю, если бы она не стала певицей, то стала бы ведущей. Не стала бы ведущей — снималась бы в каких-то фильмах или пела в переходах. Я бы не взялась ее продюсировать. Меня совершенно не интересуют деньги», — Нателла была категорична.

Не менее лестно она отозвалась и о возлюбленном Бузовой: «Дава? Как говорил мой дед: "Расстрелять!". Прошу прощения, но это из этой категории».

Ранее мы сообщали, Бузова прослезилась во время последнего выступления в шоу "Ледниковый период". Девушка рассказала, как неспроста выбрала с партнером Дмитрием Соловьевым песню Владимира Преснякова "Там нет меня". Композиция и танец подтолкнули Ольгу к болезненным воспоминаниям о бывшем муже, футболисте Дмитрии Тарасове.

"Я не смогла сдержать слез! 😔😥 Этот номер для меня стал очень личным… Вся моя жизнь перед вашими глазами уже 16 лет, и я с вами делюсь всеми своими переживаниями… Вы помните, как мне было плохо, как я не хотела жить, и буквально умирала от боли из-за разбитого сердца 💔", - делилась с публикой расстроенная звезда.

Напомним, Ольга Бузова стремительно теряет вес на фоне проблем с женихом: «Дюймовочка»

А еще Politeka писала, что Бузова кардинально сменила внешность и эпично опозорилась, копируя Джей Ло