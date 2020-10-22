Российская звезда Ольга Бузова знает, как нужно удивлять своих поклонников

Свежее фото певица и телеведущая опубликовала в своем личном Instagram.

Так, Ольга Бузова решилась на кардинальную смену образа, и нарвалась на критику со стороны своих фанатов.

Популярная телеведущая засветилась перед поклонниками с новым цветом волос, прической и вызывающим макияжем, который лишний раз подчеркивает пышные губы звезды.

"Сегодня сняли кое-что крутое для вас, мои хорошие, скоро всё узнаёте, были потрясающие образы, вот один из них. Как Вам? Может обратно в блонд?", - подписала Ольга Бузова новый снимок в личном микроблоге.

Некоторым фанатам очередное преображение звезды пришлось по душе, но были и такие поклонники, которые набросились на Ольгу Бузову из-за ее нового "позора".

Комментаторы также не могли не заметить, что звезда пытается копировать 51-летнюю Джей Ло.

"Да блонд ты намного лучше", "Вау, как тебе идёт такой блонд", "Очень красивая , повезло Даве", "Нет, не надо", "Барби", "Какой интересный образ) так Непривычно видеть вас блондинкой", "Все, я женюсь", "Не надо в блонд,у вас шикарный цвет волос, на Джей Лопес очень вы сейчас похожи", "Вообще на себя не похожа", "В блонд не надо, а образы примеряй разные", "Может обратно к Даве?", "Нет, не нужно в блонд", "Ужас...", "Подлецу все к лицу", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Ольга Бузова засветила нижнее белье.

На фотографии Оля в роскошном платье до пола стоит у двери, причем платье настолько прозрачное, что можно увидеть нижнее белье певицы, а также ее оголенную спину. Волосы Бузовой заплетены в длинную косу.

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