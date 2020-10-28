Відома модель Памела Андерсон показала себе на радість фанатів

На фото Памела показала себе в коротенькій сукні і в босоніжках. Волосся у моделі було розпущеним, а в руках зірка тримала чашку. Красуня позувала біля великого вікна, спокусливо вигинаючись і навіть задираючи ніжку. Про те пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чат з Памелою Андерсон. Прямий ефір о 2.20 вечора сьогодні", - написано під фотографією.

Фанати нічого не писали і не ставили коментарі під публікацією, так як кадри були опубліковані в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "заздрість сусідам, кращий вигляд".

Повідомлялося, що відома американська актриса Памела Андерсон показала Відверті кадри на кухні.

Гаряча блондинка показала, блюдо для справжніх цінителів: на відео Андерсон постала на кухні, спокусливо вигнувшись в одній лише білизні.

Ми писали, що американська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася пікантним образом.

У небезпечній позі Памела продемонструвала всі свої принади: від шикарної зачіски до пікантних місць, які добре хоч прикрила білизною.

Нагадавши, повністю роздягнена Памела Андерсон вмостилася на дивані, залишивши тільки каблуки

А ще Politeka писала, що 53-річна Памела Андерсон вразила пружними сідницями в пікантній позі

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон скинула білизну прямо в парку, спокусивши грайливим поглядом



