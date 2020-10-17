Голливудская актриса и модель Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в откровенный топ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на фотографии, которая является архивной, Андерсон позирует со сладкой ватой в руках, элегантно заглядывая в кадр. При этом и без того тесный топ знаменитость решила распахнуть, оголив роскошные формы.

«Калифорнийская девочка», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что всего за чуть больше, чем полчаса, снимок звезды набрал почти пять с половиной тысяч лайков. Однако, несмотря на красоту кумира, ее поклонники не спешили комментировать фотографию.

Как сообщалось до этого, Андерсон похвасталась ярким образом из прошлого.

Уточним, что знаменитость любит баловать фанатов архивными снимками, на которых она на пике своей популярности.

В частности, речь идет о легендарных "Спасателях Малибу", где Андерсон играла знойную блондинку в облегающем купальнике.

Однако, помимо самого кадра в купальнике "аля спасательница", красотка показала крупный план. Памела смотрит куда-то в даль, несмотря на солнце.

Напомним, что Памела Андерсон распахнула прозрачный халатик, завлекая в бассейн: "Богиня".

Как Politeka писала, что Памела Андерсон в обтягивающем купальнике напомнила, чем соблазняет мужчин: "Я причиню тебе боль...".

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон задрала ножки, засветив самое интересное: "Безумно красивая".