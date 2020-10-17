Голливудская актриса и модель Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в откровенный топ
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на фотографии, которая является архивной, Андерсон позирует со сладкой ватой в руках, элегантно заглядывая в кадр. При этом и без того тесный топ знаменитость решила распахнуть, оголив роскошные формы.
«Калифорнийская девочка», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что всего за чуть больше, чем полчаса, снимок звезды набрал почти пять с половиной тысяч лайков. Однако, несмотря на красоту кумира, ее поклонники не спешили комментировать фотографию.
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Как сообщалось до этого, Андерсон похвасталась ярким образом из прошлого.
Уточним, что знаменитость любит баловать фанатов архивными снимками, на которых она на пике своей популярности.
В частности, речь идет о легендарных "Спасателях Малибу", где Андерсон играла знойную блондинку в облегающем купальнике.
Однако, помимо самого кадра в купальнике "аля спасательница", красотка показала крупный план. Памела смотрит куда-то в даль, несмотря на солнце.
Напомним, что Памела Андерсон распахнула прозрачный халатик, завлекая в бассейн: "Богиня".
Как Politeka писала, что Памела Андерсон в обтягивающем купальнике напомнила, чем соблазняет мужчин: "Я причиню тебе боль...".
Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон задрала ножки, засветив самое интересное: "Безумно красивая".