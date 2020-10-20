Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон в любом возрасте способна взбудоражить своими видами

Красотка и в свои 53 года выглядит хорошо, что доказывает откровенными снимками в сети, передает Politeka.net. Звезда порадовала поклонников фото в сториз Инстаграм.

Памела предстала в белоснежной рубашке. Из декольте выглядывали груди и соблазняли своей формой.

На звезде также были красивые туфельки на шпильке. Модель игриво закинула ножку, сверкнув идеальным бедром - это блаженство для всех фанатов.

В руке известная блондинка зажала розовую сумочку.

Волосы Памелы красиво раскинулись, но больше всего привлекал внимание взгляд модели. Глаза были подчеркнуты темными тенями и карандашом, благодаря которым их форма походила на лисью. Помада имела розоватый оттенок и лишь подчеркнула формы губ артистки.

Снимок не собрал много лайков и комментариев, ведь в Инстаграм нет такой возможности.

Напомним, Памела Андерсон позировала без белья, эффектно умостившись на лавочке. Формы при этом красотка закрыла руками, соблазнительно прикрыв глаза.

Всего за один час пост знаменитой актрисы набрал несколько тысяч лайков, хотя ее поклонники не спешили комментировать кадр Андерсон.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон предстала в вязаном халате с декольте, зато без белья. Андерсон была в кровати и задрала немного ножки, показывая, что там прячет. Волосы у звезды остались распущенными, а в руках красотка держала телефон. Рядом можно увидеть комод, на котором стоял свежий букет роз. Фото вышло очень нежным, соблазнительным и пикантным.

Напомним, неугомонная Памела Андерсон раздвинула ноги в крохотных трусиках

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон в обтягивающем купальнике напомнила, чем соблазняет мужчин

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон задрала ножки, засветив самое интересное