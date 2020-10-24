Легенда американского Голливуда, актриса Памела Андерсон соблазнила упругими формами, развалившись на кровати

Снимок красотка опубликовала у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Я обожаю борьбу, которую ты несешь в себе. Я обожаю вашу ужасающую искренность (Ник Миллер)», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Андерсон позирует на кровати, эффектно умостившись на нем без белья. При этом красотка не забыла про свой фирменный, «дикий» взгляд».

«Бомба», «ты не можешь выглядеть красивее того, что я сейчас вижу», «как всегда – горяча до безобразия», «Ты и сейчас икона стиля, Пем. Все ждут твоих фотографий, сделанных сегодня» - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что красотка и в свои 53 года выглядит хорошо, что доказывает откровенными снимками в сети. Звезда порадовала поклонников фото в сториз Инстаграм.

Памела предстала в белоснежной рубашке. Из декольте выглядывали груди и соблазняли своей формой.

На звезде также были красивые туфельки на шпильке. Модель игриво закинула ножку, сверкнув идеальным бедром - это блаженство для всех фанатов.

В руке известная блондинка зажала розовую сумочку.

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