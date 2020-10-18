Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон восхитила роскошной фигурой прямо в парке

Кадр знаменитость выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«В парке. Почему б не покормить черных белок?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном архивном снимке Андерсон позирует без белья, эффектно умостившись на лавочке. Формы при этом красотка закрыла руками, соблазнительно прикрыв глаза.

Всего за один час пост знаменитой актрисы набрал несколько тысяч лайков, хотя ее поклонники не спешили комментировать кадр Андерсон.

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Памела в этот раз сидела в халате, который практически не закрывал бедра. Андерсон сидела на лавочке, а в руках держала чашку кофе. Памела улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными. У звезды наряд немного сполз на плече, поэтому снимок вышел довольно пикантным.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии.

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