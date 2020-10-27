ПриватБанк заарештував рахунок зі спеціальним режимом використання, а потім пояснив, що робити в даному випадку і як повернути кошти

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну в розділі зі скаргами з'явилося повідомлення про порушення закону блокування. Клієнтка Приватбанку обурилася тим, що їй заморозили виплату з державної служби зайнятості, тобто не дохід, а допомога від держави.

"Згідно з частиною третьою статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» не підлягають арешту в порядку, установленому цим законом, кошти, що знаходяться на рахунках зі спеціальним режимом використання... Банк, або інша фінансова установа, у разі надходження постанови від виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких спеціальних рахунках, зобов'язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку і повернути постанову виконавця, без виконання в частині арешту коштів, які знаходяться на таких рахунках... ПриватБанк цього не зробив і заблокував мою виплату з центру зайнятості, яку за законом не можна блокувати... Ця виплата не мій дохід, а допомога від держави... Прошу надати конструктивну відповідь і розібратися з цим порушенням і повернути мені ці законні кошти", - звернулася жінка.

У Приватбанку клієнтці відповіли, щоб не було накладено арешт на конкретну картку - це повинен вказувати виконавець у постанові.

"На картку для виплат доступне зарахування не тільки соціальних виплат, адже її можна використовувати і для своїх потреб. Щоб ми могли допомогти Вам зняти арешт з конкретної карти, нам потрібно отримати відповідний лист від виконавця. Ви можете замовити і надати Виконавцю виписку по рахунку з нарахуваннями цільових виплат (якщо даний формат підійде виконавцю) або замовити нестандартну довідку про те, що клієнт отримує ці виплати в банку. При отриманні такого листа ми зробимо все необхідне в найкоротші терміни", - йдеться в роз'ясненні банку.

Раніше ми повідомляли про те, що подібну ситуацію, з арештом рахунків для зарплат і пенсій, розклали по поличках в НБУ. Якщо виконавча служба, після надання документального підтвердження того, що поточний рахунок використовується виключно для зарахування цільових виплат, не зніме арешт, то слід вирішувати питання в суді.

Крім того, ми попереджали, як українців дурять в ПриватБанку із коштами на картках. За словами однієї з клієнток, з її рахунку списалося 2000 гривень, і аналогічну суму намагалися зняти з валютної карти. Спочатку, звернувшись в банк, їй вдалося довести, що вона не скоювала транзакції, і домогтися повернення грошей. Але через якийсь час ці кошти знову були списані за рішенням вже самого ПриватБанку.

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