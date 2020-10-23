В третьем квартале текущего года Нацбанк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов семи банков
Об этом информирует Politeka ссылаясь на сообщение пресс-службы финрегулятора.
Сообщается, что данные эти получили во время проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
По результатам проверок были направлены пять писем с информацией о подозрительных операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд гривен.
Разъяренная солистка KAZKA с фатой на голове устроила истерику на свадьбе, появились кадры: "Саша ты..."
В МОН раскрыли, что ждет украинских школьников после 30 октября: «Дети должны…»
Озорная "невеста" Гарика Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка"
"До минус 11": снежное похолодание прорвется в Украину, синоптики назвали дату
Ранее НБУ утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга, действие которого распространяется на участников небанковского финансового рынка, госрегулирование и надзор за которыми в сфере финансового мониторинга осуществляет финрегулятор. Отдельные требования к небанковским финкомпаниям являются упрощенными по сравнению с банками.
Ранее мы писали, что украинцев предупредили о нововведениях в сфере "быстрых" кредитов. Об этом информирует пресс-служба Минюста.
Согласно информации, новые правила вступят в силу уже с 1 января 2021 года. Теперь кредитные договоры, которые заключаются сроком на один месяц и где размер займа не более одной минимальной заработной платы, будут относиться к потребительским кредитам.
"Максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем выполнения его обязательств на основании договора о таком кредите не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон", - предупредили в Министерстве юстиции.
Украинцы массово страдают от опасных афер - мошенники берут кредиты на чужое имя.
Украинцы получают звонки о том, что им необходимо выплатить кредит, который они не брали, и более того – штрафы по нему, которые накапали за длительный срок. В результате выходит несколько тысяч гривен и больше. При этом сообщается, что у банка есть все документы.
Чтобы отстоять свою правоту нет другого выхода, как обращаться в суд. Выиграть такое дело в суде, можно, уверен юрист Николай Хахула. Но прежде необходимо сообщить в полицию.
Напомним, с карт ПриватБанка исчезают крупные суммы, украинцам дали совет
Как сообщала Politeka, массовый уход кредитных союзов, предупреждение Нацбанка
Также Politeka писала, что кредиты спишут населению и бизнесу, НБУ огласил важное решение