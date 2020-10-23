Данные были получены во время проверок

В третьем квартале текущего года Нацбанк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов семи банков

Об этом информирует Politeka ссылаясь на сообщение пресс-службы финрегулятора.

Сообщается, что данные эти получили во время проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

По результатам проверок были направлены пять писем с информацией о подозрительных операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд гривен.

Ранее НБУ утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга, действие которого распространяется на участников небанковского финансового рынка, госрегулирование и надзор за которыми в сфере финансового мониторинга осуществляет финрегулятор. Отдельные требования к небанковским финкомпаниям являются упрощенными по сравнению с банками.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о нововведениях в сфере "быстрых" кредитов. Об этом информирует пресс-служба Минюста.

Согласно информации, новые правила вступят в силу уже с 1 января 2021 года. Теперь кредитные договоры, которые заключаются сроком на один месяц и где размер займа не более одной минимальной заработной платы, будут относиться к потребительским кредитам.

"Максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем выполнения его обязательств на основании договора о таком кредите не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон", - предупредили в Министерстве юстиции.

Украинцы массово страдают от опасных афер - мошенники берут кредиты на чужое имя.

Украинцы получают звонки о том, что им необходимо выплатить кредит, который они не брали, и более того – штрафы по нему, которые накапали за длительный срок. В результате выходит несколько тысяч гривен и больше. При этом сообщается, что у банка есть все документы.

Чтобы отстоять свою правоту нет другого выхода, как обращаться в суд. Выиграть такое дело в суде, можно, уверен юрист Николай Хахула. Но прежде необходимо сообщить в полицию.

Напомним, с карт ПриватБанка исчезают крупные суммы, украинцам дали совет

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