Украинцы не могут расплатиться за покупки из-за самовольного изменения условий кредитных договоров со стороны ПриватБанка

Об этом один из клиентов банка рассказал на сайте Минфин. Так, украинец написал, что два года назад его кредитный лимит составлял 50 000 гривен. Тогда он использовал 11 000, однако банк резко изменил размер лимита до 8 000, загнав клиента в овердрафт в 3 000 гривен. Украинец закинул на счет 5 000, однако уже через пару дней банк снова изменил кредитный лимит, и он оказался должен еще 2 000 гривен.

Украинец подчеркнул, что не получал извещений ни об одном из этих изменений.

«Все эти изменения я видел через придложения, никаких уведомлений мне не приходило, т.е. я если б прозевал оплату мне б просто испортили кредитную историю наглухо. Вопрос, на***на мне такой банк, который изменяет условия кредитования на лету без уведомления и загоняет меня в условия когда кредит я должен выплатить менее чем за месяц?», - поинтересовался украинец.

Он отметил, что это было два года назад, а недавно сотрудники ПриватБанка начали активно уговаривать его поднять кредитный лимит.

«Ок, согласился, но пользуюсь оплатой частями, там хоть думал не будет кидалова. Сегодня при попытке купить товар, мне было отказано ввиду того что у меня уже открыто 2 кредитных договора. Я должен погасить один из них и через 7 дней смогу открыть новый…Опять же я узнаю всё это по факту, банк ни разу меня не предупредил об этих изменениях...Держитесь подальше от такого финансового партнёра. Киданут и глазом не моргнут, им плевать на своих клиентов», - рассказал клиент.

В свою очередь, представители ПриватБанка напомнили, что сумма кредитного лимита для клиентов рассчитывается индивидуально на основании «математической модели, которая включает в себя большое количество факторов».

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