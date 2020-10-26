ПриватБанк отказывается возвращать клиентке деньги, которые были списаны несколько месяцев назад

Об этом она рассказала в своем отзыве, который был опубликован на портале Минфин.

По ее словам, еще в июне с ее счета списалось 2000 гривен, и аналогичную сумму пытались снять с валютной карты.

Девушка обратилась в банк, где ей поверили, что она не совершала транзакции и вернули указанную сумму на счет. Но через какое-то время эти деньги вновь были списаны по решению уже самого ПриватБанка.

"Якобы им пришел ответ от получателя денег, что это я сделала оплату. Мне переслали бумажки о проведенной транзакции. Кроме номера моей карты там не было больше никакой информации. Оплата произошла в Америке в каком-то фастфуде. И это явно была не я. Номер карты — доступная информация. Но представитель банка ответил, что ей этой информации достаточно, чтоб опровергнуть мои слова и что я могу обратиться в полицию", - рассказывает она подробности скандала.

Девушка подала апелляцию, с момента подачи которой прошло четыре месяца, но деньги ПриватБанк так и не вернул ей. В качестве аргумента клиентка утверждает, что она не могла расплатиться картой в США, поскольку в ее загранпаспорте нет американской визы.

"Я уже не жду, что мне вернут деньги. Я о том, что доверия к банку нет. Что я не могу держать деньги на карте. А еще — как с карты евро, которой я не пользовалась и никогда не держала на нее деньги, могли пытаться их снять? У кого может быть информация о такой карте? Кто несет ответственность за сохранность денежных средств на карте? Вот такое VIP обслуживание!", - эмоционально подытожила она в своем негативном отзыве.

"Добрый день! Идем в приватные сообщения, чтобы уточнить ваши контактные данные и подробнее разобраться в сложившейся ситуации", - мгновенно отреагировал на жалобу сотрудник ПриватБанка.

Однако клиентка отказалась общаться в личных сообщениях и потребовала от банка решения проблемы публично.

"Я больше не буду ничего уточнять. Пол года было уточнений. И зачем мне приватные сообщения ? Чтоб вы опять мне написали приватно, что ничего не можете сделать. Ответьте мне, пожалуйста, здесь. Я описала ситуацию. Я хочу, чтоб люди знали о безопасности своих вложений", - продолжила она в комментариях под своей жалобой.

"Вашу карту скопировали в каком то банкомате, увидели ваш пин через камеру. Потому пустили ее в базу мошенников и напечатали на другом пластике в Америке", - рассказал один из пользователей под отзывом.

Напомним, ПриватБанк отличился скандальной выходкой с блокированием карт, подробности: "Если вы не выплатите...".

Как сообщала Politeka, двойное списание денег в ПриватБанке, обычная покупка обернулась скандалом.

Также Politeka писала, что ПриватБанк уличили в обмане с выплатой компенсаций, скандал не утихает.