Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач здивував несподіваним перевтіленням

Вражаючі кадри з'явилися на сторінці "Кварталу 95" в Інтаграм, повідомляє Politeka.net.

Юрій Ткач зображений в малиновій міні сукні з масивними прикрасами і чорними рукавами в сіточку. При цьому на голові у нього пишний перуку з темними кучеряшками.

"В образі кого тут Юрчик? Дізналися?",- запитують у користувачів мережі.

Відзначимо, деякі відповіді, швидше за все, могли розчарувати тих, хто створював образ.

"Він напевно в образі NK, але схожий на Лоліту, яка вирішила собі зробити кучерики», "ідіота", "або Настя, або Лоліта", "Маруф!", "В образі Бузової, але без ковзанів», «Лоліта», «Юрчик Каменських», - пишуть в коментарях.

Насправді ж Юрій Ткач пародіював українську пеевтцу Настю Каменських у шоу»Маскарад".

Цього разу у протистояння вступили два покоління шоу-бізнесу: команда ВТП: Потап, Наталія Могилевська та Юрій Ткач проти команди MONATIK: MONATIK, MARUV та Влад Яма.

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