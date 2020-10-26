Таким звезду вы еще не видели

Звезда «Квартала 95» Юрий Ткач удивил поклонников неожиданным перевоплощением, примеряв латекс и сетку

Снимок звезда опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Страшный сон Насти Каменских», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Ткач предстает перед поклонниками в латексном платье в сетку и париком в виде кудряшек. При этом он демонстративно держит руку, как это обычно делает сама Каменских.

«Какая киця», «Юра, вы крутой. Каменских в декрете», «так держать. Творческих успехов», «матерь божья. Каменских отдыхает», «сломанная лапка, ожерелье, диадема», «Юра, тебе идет! Классный», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что украинский юморист Юрий Ткач из «Квартала 95» поразил поклонников выходкой на сцене

«Тот момент, когда палится нельзя, а сил держаться уже нет», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном ролике Ткач в образе полицейского «под шофе» пытается сказать, чего он хочет. Другая звезда "Квартала" Евгений Кошевой, смотря на это все, явно не сдерживался.

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