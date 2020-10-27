Відома модель Ніколь Потуральскі, кохана Бреда Пітта, показала себе на незвичайному портреті

На фото красуня позувала в боді з великим декольте. В руках Ніколь тримала пляшку з водою, обливаючись нею. Зірка закрила очі від задоволення, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов дуже цікавим і незвичайним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мистецтво настільки потужне, спасибі за цей портрет", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це вогонь", " Ах, ця картинка така класна! Хотів би я полюбити це більше, ніж один раз", "мистецтво робить цей світ кращим, такі щасливі", "сенсаційна картинка .... Обожнюю", " ідеального недостатньо ..", "Шалено красива"," дай мені це"," Роналду і Бреду це сподобається", " чудово, коротко, це чудовий портрет .... гарного дня", " а тепер ось і все, ти кажеш, що хочеш свободи ...».

Повідомлялося, що 27-річна німецька модель Ніколь Потуральскі захопила мережу мегаоткровенним чином.

Ніколь з розпущеним волоссям позувала в светлобежевом злегка пом'ятому довгому жакеті, показавши крупним планом спокусливо виглядає бюст. Ці ніжні лінії здатні звести з розуму будь-якого, хто на них подивиться.

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