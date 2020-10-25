Известная модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, показала себя в довольно смелом образе

Красотка любит демонстрировать идеальные формы, которыми действительно стоит гордиться, пишет Politeka.net. В этот раз модель надела на себя свитер на молнии, которую она распахнула и посветила грудью в топике.

Большие прелести красиво смотрелись в расстегнутой кофте и привлекали внимание.

Казалось, кроме этой одежды на Потуральски ничего не было. Красотка задрала ножку, сверкнув оголенным бедром и стройной ножкой.

Тело знаменитости было гладким и сияющим, что нельзя не отметить.

Красотка сделала простую прическу, выпустив пряди у лица. Взгляд, казалось, был отстраненным. А за спиной красотки была видна большая кровать с белоснежной постелью.

"По воскресеньям", - написала Николь.

За два часа пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили жаркий образ "любовницы" Питта и написали ей много приятного.

Напомним, Николь Потуральски позировала в цветных юбке и топе. Николь села на коленки перед зеркалом возле кровати. Волосы девушка оставила распущенными, а снимала себя на телефон. Фото вышло довольно милым и даже соблазнительным.

"Сохраняйте красочность", - написала Николь под фотографией.

Ранее мы писали, что Николь Потуральски предстала в купальнике, а также обвязалась накидкой. Звезда залезла на тумбочку, демонстрируя подтянутое тело в солнечных лучах. Волосы у модели были собраны назад, а образ дополнила модель небольшим макияжем.

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