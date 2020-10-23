Известная модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, показала себя в необычном образе и рассказала о важном

На фото красотка позировала в цветных юбке и топе. Николь села на коленки перед зеркалом возле кровати. Волосы девушка оставила распущенными, а снимала себя на телефон. Фото вышло довольно милым и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сохраняйте красочность", - написала Николь под фотографией.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мышка", "в красочных костюмах, великая красота!", "Тропическая красота!", "Ты рай", "Это платье выглядит так хорошо", "Очень свежо и красиво, как ты", "Ты как всегда потрясающая", "Вау ... Ты такой милый", "Куда мне отправить письмо?", "Супер приятно", " жду моих лайков ??", "Люблю тебя, миссис Мари", "У тебя такая позитивная атмосфера!", "Потрясающая картинка, девушка, сделай свое дело", "Великолепно, я люблю твой стиль".

Сообщалось, что известная модель Николь Потуральски похвасталась знойным образом.

Знаменитость сфотографировалась в комнате, позируя в очень короткой блузке, которая обнажила ее плоский животик и подчеркнула природную стройность.

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