Звезда показала себя во всей красе

Популярная модель Николь Потуральски похвасталась роскошной внешностью во время прогулки по лесу

Соответствующие кадры красотка опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

«На охоте за грибами. Но не съешьте мухомор», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на кадрах Потуральски позирует в кожаном плаще, эффектно демонстрируя роскошную фигуру во всей красоте. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Настоящая королева», «даже в лесу ты огонь», «очень хорошо получилась», «вау, непревзойденная красотка», «девочка, ты лучшая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, не перестает поражать своих подписчиков красотой.

Причем, чтобы собрать тысячи лайков, девушке совершенно не обязательно подчеркивать черты лица с помощью косметики, поскольку природа не поскупилась для нее.

Так, Николь опубликовала в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует без грамма макияжа на лице. Однако девушку украшают чистая и здоровая кожа, длинные шелковистые волосы, которые буквально светятся здоровьем, и теплота в глазах.

Напомним, Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа: "Как влюбленные подростки...".

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