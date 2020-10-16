Популярная модель Николь Потуральски похвасталась роскошной внешностью во время прогулки по лесу
Соответствующие кадры красотка опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.
«На охоте за грибами. Но не съешьте мухомор», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на кадрах Потуральски позирует в кожаном плаще, эффектно демонстрируя роскошную фигуру во всей красоте. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Настоящая королева», «даже в лесу ты огонь», «очень хорошо получилась», «вау, непревзойденная красотка», «девочка, ты лучшая», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, не перестает поражать своих подписчиков красотой.
Причем, чтобы собрать тысячи лайков, девушке совершенно не обязательно подчеркивать черты лица с помощью косметики, поскольку природа не поскупилась для нее.
Так, Николь опубликовала в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует без грамма макияжа на лице. Однако девушку украшают чистая и здоровая кожа, длинные шелковистые волосы, которые буквально светятся здоровьем, и теплота в глазах.
Напомним, Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа: "Как влюбленные подростки...".
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