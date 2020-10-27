33-річна українська співачка Настя Каменських, яка ще недавно епатувала публіку "голими" видами, тепер схаменулася й одяглася
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у вільній кофті світло-цегляного відтінку.
Брюнетка прийняла трохи зухвалу позу, вхопившись однією рукою за кучеряву шевелюру, а іншу спокусливо засунувши в кишеню. Настя грайливо подивилася в камеру, обдарувавши глядачів усмішкою. На розмитому задньому тлі виднілися стелажі з книгами, вази з засушеними квітами та гітара.
"Фарби осені 🧡", - підписала фото зірка.
Користувачі поспішили оцінити її лук:
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"Дуже красиво💗 💗 💗обожнюю осінь за такі кольори )затишок: плед, чай, свічка"
"Ну слава Богу, хоч одяглася 😂 🤣 👍 "
"Настьона, ти така красотулька, чудо просто, обожнюю тебе"
"Класно рука в кишені виглядає ))"
Хоч публіка й зазначила, що, нарешті, Каменських одяглася, проте її спокусливі образи в бікіні досі розбурхують. Коментуючі не перестають обговорювати фігуру Насті на раніше опублікованих в Instagram знімках.
Зокрема, "під приціл" потрапив кадр, на якому томна співачка позує в білому бікіні. Дівчина з мокрим волоссям закрила очі, трохи задерла голову і потягнулася руками вгору.
Не всі захопилися пікантним моментом, багато хто відзначив, що Настя погладшала і поспішили відчитати її за "зайві складочки".
"Навіть з піднятими руками живіт видно ("
"Боки як буханки хліба"
"Пора відкачувати сало 🐷 🐷 🐷 "
"Настя, ти просто сексі"
Нагадавши, щаслива Каменських геть забула про чоловіка в компанії відомого серцеїда: "Потап робить вигляд, що...".
Як повідомляла Politeka, мокра Каменських з стирчить з бікіні" непотребством " порушила мережу.