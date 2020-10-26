Судья шоу "Мастер Шеф" Экстор Хименес-Браво весело провел время с певицей Настей Каменских и рэпером Потапом

Известный повар выложил кадры их совместного отдыха на своей странице в социальной сети "Инстаграм", пишет Politeka.net. Он встретился со звездной парой в ресторане и мило с ними пообщались за столом. Как известно, Настя Каменских поет песни на испанском языке, поэтому беседа с Эктором стала для нее хорошей тренировкой, она так увлеклась, что перестала обращать внимание на любимого мужчину.

На дружескую встречу певица пришла в теплом шерстяном свитере белого цвета, черной моряцкой бескозырке, ее супруг на фото позирует в белой футболке с принтом и бокалом с коктейлем в руке. Эктор тоже предпочел легкую одежду.

"Кусочек нашего бранча с @kamenskux и @realpotap в ресторане. Съели императорскую утку и попрактиковали инспанский Насти. Идеальный день в хорошей компании! 🥂", - поделился своими впечатлениями кулинар в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях обсудили посиделки звезд и слегка высмеяли продюсера за растерянный вид за столом:

"Потап делает вид, что понимает о чем говорит Эктор с Настей, и это так заметно)) А вообще вы все классные 💙💛"; "Знание испанского: уровень Потап"; "Эта Настя какая-то перепуганная все время"; "Замечательная компания!🔥🔥🔥 Испанский не знаком, но звучит красиво!❤".

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