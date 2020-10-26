Настя Каменских облачилась в домашний халат и поделилась секретами по уходу за собой

Популярная украинская певица поделилась постом с полезными советами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Каменских решила рассказать, как выглядеть с утра свежей и отдохнувшей. По ее словам, у нее есть несколько собственных секретов. Так, певица призналась, что ложится спать в 21:30, максимум в 22:00, когда вырабатывается гормон сна, который помогает хорошо и молодо выглядеть.

Кроме того, Каменских рассказала, что выпаивает свою норму воды до 16:00, чтобы с утра лицо не отекало.

«В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно…Чтобы кожа не сушилась, обратите внимание на влажность в вашей комнате… Наношу крем не непосредственно перед сном, а за полчаса до него… После пробуждения делаю легкий массаж лица», - рассказала певица.

Для иллюстрации своих советов она опубликовала свежее домашнее фото. На нем артистка позирует в ярком разноцветном халате и с повязкой на голове, придерживающей ее буйные волосы. Для полноты картины Каменских решилась засветить свое лицо без макияжа.

Поклонники активно комментируют ее новый пост.

«Красотка», «Блиин, чисто по-человечески, мировая - простая красота. Без ума от тебя)», «Солнышко», «На этом фото как миленькая маленькая девочка», «Ага. Когда появится ребёнок посмотрю как она будет засыпать в 21:30 и не просыпаться ночью», «Какая хорошенькая», - пишут люди.

Напомним, счастливая Каменских напрочь забыла о муже в компании известного сердцееда: "Потап делает вид, что...".

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