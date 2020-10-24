Певица Настя Каменских оригинально прорекламировала свой трек из нового альбома

Она напела слова из песни, подыгрывая себе на лысине своего мужа, а забавным видео поделился сам Потап на страницах в соцсетях, передает Politeka.net.

На кадрах репер сидит в кожаной куртке на пороге дома, а у него за спиной – звездная супруга в кожаном берете и кожаной куртке черного цвета. Она под песню Рelicula сначала типа хлопает артиста по голове, а затем начинает руками болтать голову мужа в разные стороны.

Он делает удивленно-возмущенный вид, а Настя в конце видео широко улыбается.

«Halloween близко», – подписал веселое видео Потап.

Запись насмешила пользователей, о чем они не преминули сообщить в комментариях, не пожалев эмодзи и слов.

«😄взболтала Настя Моzgi в прямом смысле 🤩», «Крутыыыееё🔥🔥👍👍👍😍😍😍😍», «Жены они такие🤣🤣🤣🤣», «Бедный», «Прикольно», «Еще бы совместный трек, снимайте уже свой дуэт с паузы. Дайте новую сногсшибательную, в мозги западательную песню», «Лучшие», «Села на шею, перебор😁», – пишут под публикацией поклонники творчества пары.

Несколькими часами ранее Настя показала, какое у нее было утро.

На снимке Каменских нежно обнимает своего супруга Потапа. На ее лице - ни капли косметики, девушка счастливо улыбается, прижавшись щекой к голове мужа.

«Мое доброе утро» Любовь начинается так, как здесь, каждый день», – подписала снимок знаменитость.

Напомним, Каменских за спиной Потапа пристыдили за неприличный жест, позорное фото.

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