33-летняя украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников сочным летним фото

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в желтом бикини, бесстыдно демонстрируя торчащую из-под тонкой ткани грудь и крутые бедра.

Загорелая Настя стояла под летним душем, подставляя под многочисленные струйки ладони. При этом красотка с мокрыми волосами осчастливила зрителей милой улыбкой.

"Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и тёплое настроение 😘 Согревайте себя и своих близких - улыбайтесь почаще ☺️ А чтобы восстановить силы и энергию перед новой неделей, читайте новый материал в @elle_ukraine , где я поделилась рецептами расслабляющих, тонизирующих и восстанавливающих ванн. Свечи, аромат масел и тёплая ванна - как вам такая идея для вечера воскресенья? 😌", - поделилась Каменских в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, при чем не все с восторгом. Некоторые явно "устали" от фото голой Насти, о чем поспешили сообщить в комментариях.

"Настена вы как всегда прекрасны и не важно в купальнике или в одежде,вы всегда миленькая такая красавица и секси очаровательная девушка люблю и обожаю вас и ваши песни 😊"

"Побольше бы таких горячих и летних жарких фото 🤭❤️🔥"

"Зачем соблазняешь ?)"

"Что заставляет успешную, замужнюю женщину постоянно оголяться? Причём совсем не идеальное тело🤔Для меня это признак психического отклонения. 😏"

"полностью согласна 😊 она крупная и грубоватая, талия напрочь отсутствует, нет изящности женской"

"Фигура класс, а вот цвет купальника не очень... он подходит к очень загорелым от природы"

"О, Настюха поправилась.....часом не беременна..?👌😉"

"Настя пора рожать ✌️❤️💯"

"Я ослеп🤓"

"Попа как у ким 👍"

"Си*юльки видно😆😙"

"Я только на левую улыбку и смотрю💣👍"

Напомним, Каменских за спиной Потапа пристыдили за неприличный жест, позорное фото: "Пусть Настюха руку достанет!"

Также Politeka писала, что бесстыжая Настя Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.