33-летняя украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников сочным летним фото
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в желтом бикини, бесстыдно демонстрируя торчащую из-под тонкой ткани грудь и крутые бедра.
Загорелая Настя стояла под летним душем, подставляя под многочисленные струйки ладони. При этом красотка с мокрыми волосами осчастливила зрителей милой улыбкой.
"Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и тёплое настроение 😘 Согревайте себя и своих близких - улыбайтесь почаще ☺️ А чтобы восстановить силы и энергию перед новой неделей, читайте новый материал в @elle_ukraine , где я поделилась рецептами расслабляющих, тонизирующих и восстанавливающих ванн. Свечи, аромат масел и тёплая ванна - как вам такая идея для вечера воскресенья? 😌", - поделилась Каменских в подписи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, при чем не все с восторгом. Некоторые явно "устали" от фото голой Насти, о чем поспешили сообщить в комментариях.
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"Настена вы как всегда прекрасны и не важно в купальнике или в одежде,вы всегда миленькая такая красавица и секси очаровательная девушка люблю и обожаю вас и ваши песни 😊"
"Побольше бы таких горячих и летних жарких фото 🤭❤️🔥"
"Зачем соблазняешь ?)"
"Что заставляет успешную, замужнюю женщину постоянно оголяться? Причём совсем не идеальное тело🤔Для меня это признак психического отклонения. 😏"
"полностью согласна 😊 она крупная и грубоватая, талия напрочь отсутствует, нет изящности женской"
"Фигура класс, а вот цвет купальника не очень... он подходит к очень загорелым от природы"
"О, Настюха поправилась.....часом не беременна..?👌😉"
"Настя пора рожать ✌️❤️💯"
"Я ослеп🤓"
"Попа как у ким 👍"
"Си*юльки видно😆😙"
"Я только на левую улыбку и смотрю💣👍"
Напомним, Каменских за спиной Потапа пристыдили за неприличный жест, позорное фото: "Пусть Настюха руку достанет!"
Также Politeka писала, что бесстыжая Настя Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.