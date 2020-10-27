33-летняя украинская певица Настя Каменских, которая еще недавно эпатировала публику "голыми" видами, теперь образумилась и приоделась

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в свободной кофте светло-кирпичного оттенка.

Брюнетка приняла немного дерзкую позу, ухватившись одной рукой за кучерявую шевелюру, а другую соблазнительно засунув в карман. Настя игриво посмотрела в камеру, одарив зрителей ухмылкой. На размытом заднем фоне виднелись стеллажи с книгами, вазы с засушенными цветами и гитара.

"Краски осени 🧡", - подписала фото звезда.

Пользователи поспешили оценить ее лук:

"Очень красиво💗💗💗обожаю осень за такие Цвета )Уют: плед, чай, свеча"

"Ну слава Богу, хоть оделась😂🤣👍"

"Настена, ты такая красотулька, загляденье просто, обожаю тебя"

"Классно рука в кармане смотрится ))"

Хоть публика и отметила, что, наконец, Каменских оделась, однако ее соблазнительные образы в бикини до сих пор будоражат. Комментирующие не перестают обсуждать фигуру Насти на ранее опубликованных в Инстаграм снимках.

В частности, "под прицел" попал кадр, на котором томная певица позирует в белом бикини. Девушка с мокрыми волосами закрыла глаза, чуть задрала голову и потянулась руками вверх.

Не все восхитились пикантным моментом, многие отметили, что Настя располнела и поспешили отчитать ее за "лишние складочки".

"Даже с поднятыми руками живот видно ("

"Бока как буханки хлеба"

"Пора откачивать сало🐷🐷🐷"

"Настя,ты просто секси"

Напомним, счастливая Каменских напрочь забыла о муже в компании известного сердцееда: "Потап делает вид, что...".

Как сообщала Politeka, мокрая Каменских с торчащим из бикини "непотребством" возбудила Сеть.