33-летняя украинская певица Настя Каменских, которая еще недавно эпатировала публику "голыми" видами, теперь образумилась и приоделась
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в свободной кофте светло-кирпичного оттенка.
Брюнетка приняла немного дерзкую позу, ухватившись одной рукой за кучерявую шевелюру, а другую соблазнительно засунув в карман. Настя игриво посмотрела в камеру, одарив зрителей ухмылкой. На размытом заднем фоне виднелись стеллажи с книгами, вазы с засушенными цветами и гитара.
"Краски осени 🧡", - подписала фото звезда.
Пользователи поспешили оценить ее лук:
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"Очень красиво💗💗💗обожаю осень за такие Цвета )Уют: плед, чай, свеча"
"Ну слава Богу, хоть оделась😂🤣👍"
"Настена, ты такая красотулька, загляденье просто, обожаю тебя"
"Классно рука в кармане смотрится ))"
Хоть публика и отметила, что, наконец, Каменских оделась, однако ее соблазнительные образы в бикини до сих пор будоражат. Комментирующие не перестают обсуждать фигуру Насти на ранее опубликованных в Инстаграм снимках.
В частности, "под прицел" попал кадр, на котором томная певица позирует в белом бикини. Девушка с мокрыми волосами закрыла глаза, чуть задрала голову и потянулась руками вверх.
Не все восхитились пикантным моментом, многие отметили, что Настя располнела и поспешили отчитать ее за "лишние складочки".
"Даже с поднятыми руками живот видно ("
"Бока как буханки хлеба"
"Пора откачивать сало🐷🐷🐷"
"Настя,ты просто секси"
Напомним, счастливая Каменских напрочь забыла о муже в компании известного сердцееда: "Потап делает вид, что...".
Как сообщала Politeka, мокрая Каменских с торчащим из бикини "непотребством" возбудила Сеть.