Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, блиснула формами в маленькій маєчці

Знаменитість регулярно балує своїх шанувальників жаркими кадрами в різноманітних нарядах, повідомляє Politeka.net. Модель хвалиться зовнішністю в постах і сторіс Instagram.

Так, зірка одягла маленьку маєчку на тонких бретельках з чорним мереживом на декольте.

Значний виріз дозволив трохи поглянути на пишні принади зірки. Здавалося, бюст може він незручного руху раптово вискочити.

Привертало увагу також волосся моделі. Цього разу воно мало фіолетовий колір, замість звичного чорного.

Модель закинула пишну копицю набік, і в результаті та лягла акуратною хвилею. Макіяж був легким і складався з довгих вій і тонкої чорної стрілки. Губи зірка зробила вперед, тому ті стали здаватися ще пухкішими: "Досконала".

Кадри були оприлюднені в сторіз, тому користувачі мережі не змогли відкрито прокоментувати пост.

Нагадаємо, Кім Лі зовсім не приховує своє тіло або ж демонструє бюст у всій красі, відразу отримують сотні відгуків. У чорному корсеті і з тонкими підв'язками в тому ж стилі, дівчині вдалося вразити фанатів. Як правило, Лі ділиться не такими фото, тому селфі в дзеркалі викликало чималий ажіотаж.

Раніше повідомлялося, Кім Лі позувала, приспустивши сорочку і виставивши напоказ розкішні форми в тісній білизні. Доповнювали образ знаменитості ланцюжки і ефектна зачіска.

Самі кадри Кім Лі ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в "дикий" захват від побаченого.

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