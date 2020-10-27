Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, сверкнула формами в маленькой маечке
Знаменитость регулярно балует своих поклонников жаркими кадрами в разнообразных нарядах, сообщает Politeka.net. Модель хвастается внешностью в постах и сторис Инстаграм.
Так, звезда надела маленькую маечку на тонких бретельках с черным кружевом на декольте.
Внушительный вырез позволил немного взглянуть на пышные прелести звезды. Казалось, бюст может он неловкого движения внезапно выскочить.
Привлекали внимание также волосы модели. В этот раз они имели фиолетовый цвет, вместо привычного черного.
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Модель закинула пышную копну набок, и в результате та легла аккуратной волной. Макияж был легким и состоял из длинных ресниц и тонкой черной стрелки. Губы звезда сделала вперед, отчего те стали казаться еще пухлее: "Совершенная".
Кадры были обнародованы в сториз, поэтому пользователи сети не смогли открыто прокомментировать пост.
Напомним, Ким Ли совсем не скрывает свое тело или же демонстрирует бюст во всей красе, сразу получают сотни отзывов. В черном корсете и с тонкими подвязками в том же стиле, девушке удалось поразить фанатов. Как правило, Ли делится не такими фото, поэтому селфи в зеркале вызвало немалый ажиотаж.
Ранее сообщалось, Ким Ли позировала, приспустив рубашку и выставив напоказ роскошные формы в тесном белье. Дополняли образ знаменитости цепочки и эффектная прическа.
Сами кадры Ким Ли никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в «дикий» восторг от увиденного.
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