Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, сверкнула формами в маленькой маечке

Знаменитость регулярно балует своих поклонников жаркими кадрами в разнообразных нарядах, сообщает Politeka.net. Модель хвастается внешностью в постах и сторис Инстаграм.

Так, звезда надела маленькую маечку на тонких бретельках с черным кружевом на декольте.

Внушительный вырез позволил немного взглянуть на пышные прелести звезды. Казалось, бюст может он неловкого движения внезапно выскочить.

Привлекали внимание также волосы модели. В этот раз они имели фиолетовый цвет, вместо привычного черного.

Модель закинула пышную копну набок, и в результате та легла аккуратной волной. Макияж был легким и состоял из длинных ресниц и тонкой черной стрелки. Губы звезда сделала вперед, отчего те стали казаться еще пухлее: "Совершенная".

Кадры были обнародованы в сториз, поэтому пользователи сети не смогли открыто прокомментировать пост.

Напомним, Ким Ли совсем не скрывает свое тело или же демонстрирует бюст во всей красе, сразу получают сотни отзывов. В черном корсете и с тонкими подвязками в том же стиле, девушке удалось поразить фанатов. Как правило, Ли делится не такими фото, поэтому селфи в зеркале вызвало немалый ажиотаж.

Ранее сообщалось, Ким Ли позировала, приспустив рубашку и выставив напоказ роскошные формы в тесном белье. Дополняли образ знаменитости цепочки и эффектная прическа.

Сами кадры Ким Ли никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в «дикий» восторг от увиденного.

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