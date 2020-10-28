Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Квітко позує в рваних штанях і "невидимому" топі. Красуня стоїть біля панорамного вікна, а волосся залишила розпущеним. Дівчина в руці тримає телефон, показуючи там щось. Фото вийшло дуже спокусливим і гарячим, адже Анастасія не соромилася показалать пишний бюст в такому маленькому для нього вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я голодний за тобою, моя дорога", "є mamacita, які настільки великі, що у вас є моє життя", "ти дико красива", "Моя богиня прекрасна", "Мамасіта, як красиво", "Це моє дуже мило", "природна краса, люблю тебе", " Вау, дитинко, що відбувається?", "Привіт, Анастасія, уууууффф, Ти виглядаєш супер красиво, моя Рейна", "все Анастасія, що за Рікотта, мамочка".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко показала пишні розміри своїх форм в прозорих брюках.

На одному з фото модель вирішила показати, як виглядає її фігура в цілому. Прозорі білі штани в сіточку приголомшили фанатів, адже сідниці зірки виглядали і правда переконливо, особливо в поєднанні з топіком пастельного відтінку без лямок.

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