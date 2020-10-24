Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала стильный пляжный образ

Настя совсем не скромничает, когда дело доходит до ее новых фотосессий. Девушка очень гордится своим телом, а потом не скрывает его ни дома, ни на пляже. Квитко показывает бюст и ягодицы в самых модных бикини и выставляет напоказ кадры для взрослых, едва скрывая тело под тоненькими клочками ткани.

Так как модель считает себя намного привлекательнее даже Ким Кардашьян, она нередко подвергается критике и насмешкам за неестественно тонкую талию в сочетании с пышной фигурой при низком росте.

Впрочем, у Насти также довольно много фанатов. Под фото, на котором Квитко позировала в черно-синем бикини, фанаты принялись нахваливать звезду за ее солнечные кадры и привычку подбирать лучшее даже для отдыха на побережье.

«Слишком большие😍; Эй, красавица; Хорошо выглядишь, красивая вещь у тебя, это бикини; чао наслаждайся на пляже Анастасия :-)красивые волосы чао; Целую тебя; Ты настоящая? Откуда такие благословенные шары?? 😍😍 Я не могу поверить в это😲😲; В порядке, это реально круто; Как будто мои ангелы сами нарисовали вас; Hola Hermosa; Люблю тебя !! 😍😍😘».

Ранее мы также писали, что в купальнике или белье – девушка выглядит привлекательно и дерзко, ведь не скрывает ничего. При этом даже в платье Квитко едва ли выглядит скромно. Шестой размер бюста в открытых декольте скрыть не так просто.

Как видно на одном из фото, грудь девушки буквально вываливается из ее нарядов, однако модель считает это привлекательным. Поэтому она поворачивается к камере боком, чтобы показать заодно тонкую талию и довольно пышные бедра.

Вот что пишут под фото эксцентричной блондинки фанаты:

«Очень мило ❤; божественное и совершенное 💞; Невинное лицо @anastasiya_kvitko; Все круто! 😍❤️ Такая красивая;Красивый вид!!!; Какие вкусные буби; Мне нравится, как сидеть, хочу обнять тебя, любовь; Just mamacita😛😛; буйная красота сделала женщину».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов