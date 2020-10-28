Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в максимально гарячому образі

На фото Дженнер позувала в образі леопарда. На красуні не було видно білизни та одягу, а тільки забарвлення цієї тварини. Модель спокусливо вигнулася, лежачи на підлозі, виблискуючи ідеальними вигинами тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моя нова колекція", - підписала красуня.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Одержима леопардом", "Святе мяу", " чи є тут хто-небудь, кому це подобається так само, як і мені?", "я хочу довгий огірок", "як ніби ти фанат Кайлі Дженнер", " вітаю, дитинко !! я так пишаюся тобою", "Королева", "в дусі Керол Баскін", "чому мені смішно", "перший за першою", "вам потрібна колаборація", "це мені відразу нагадало кішок", "я просто чекаю всіх теорій змови MK Ultra на YouTube після цього", " дівчина схвалює Байдена. Сказати голосування нічого не означає, Коли ваш брат - кандидат, який намагається зірвати вибори".

Повідомлялося, що американська модель Кайлі Дженнер похвалилася бездоганними формами, вбравшись в напівпрозорий наряд.

"Гарячі штучки", - коротко сказано в підписі.

Уточнимо, що на знімках Кайлі Дженнер в прозорому вбранні дефілює з подругою.

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