Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, поделилась личным селфи из спальни

Молодая знаменитость любит хвастаться роскошными образами на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка не только показывает фото, отснятые во время работы над очередной рекламой одежды, но еще и часто делится личными селфи.

Обладая яркой внешностью, Ким не скрывает, что ей нравится ее образ и она не хочет прятать тело. Ли подчеркивает достоинства тесными платьями с неприлично глубокими вырезами, показывает, как выглядит без лифчика или позирует в одной рубашке.

На домашнем селфи красотка появилась в одном лишь розовом халатике с кружевами и кокетливо распустила пояс, показав тем самым, что позирует она без лифчика. Девушка чуть склонила голову вниз, акцентировав внимание на бюсте и пухлых губах. При этом скромности Ли не занимать:

«Глядя в зеркало, я благодарю Бога за то, кем собираюсь стать 🧚🏻‍♂️», - пишет Ким.

Вот что отвечают в сети:

«Ты такая красивая Ким Ли!; это то, как вы это называете? 🙄🐺🐺; Очень обаятельная женщина ⚘⚘⚘⚘💘💘; Селина Кайл. 😉; Чайнатаун ​​уходи. 🐺🙏; Ты похожа на Кайли Дженнер; Кем ты собираешься быть?; Я люблю тебя, крошка. Ты выйдешь за меня?; Бомба 💣 ❤️😘😍; Круто ❤️; Вы очень красивая женщина woman; Amor 😘😍❤️; Королева всего сердца; Ing 🔥Уникальный и такой талантливый малыш; 💝😘 красиво; Сексуальный 🔥🔥; Вот-вот будет? Я знал это! Victoria Secret зарегистрировала вас как ангела? 🔥🔥🔥».

Ранее мы также писали, что модель начала покорять Инстаграм несколько лет назад. Девушка все еще набирает популярность в социальной сети, поэтому старается активно публиковать фото и показывать новые образы. Девушка обладает довольно яркой внешностью и не скрывает, что ей льстит то внимание, которое ей уделяют.

Так, в Инстаграм Ким Ли чаще всего показывает личные селфи и промо-фото к новым рекламным фотосессиям.

Девушка не оголяется лишний раз, но с легкостью решается на пикантную съемку с демонстрацией своего тела – в бикини, белье или в одних кружевах. В этот раз Ли предстала в одной свободной рубашке с расстегнутыми пуговицами и даже немного показала свой бюст.

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