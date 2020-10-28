Відома модель Кім Лі, яку називають корейською версією Кім Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото дівчина позувала в сукні з великим декольте і без білизни. Волосся модель вирішила залишити розпущеним. Зірка підійшла до камери і показала в наряді свій пишний бюст. Кім позувала на дорозі на тлі пальм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися кадри понад 15 тисяч разів і написали коментарі:

"Голос Кім Лі красивий", "Якщо я виграю, клянуся, я поставлю тебе на свій концерт для ді-джея", "така класна" ," цей реально?", "Мені потрібні ці гроші", " ви, хлопці, чудові для цього!", "Просто приголомшлива, неймовірно красива", " настільки благословенні, що Ви можете робити щось таке, віддавати. Всім удачі", "Кім Лі більш ніж достатньо", "намагаюся пробувати своїх дітей", "Якщо я виграю, я витрачу частину грошей, щоб побачити, як ти граєш там, де ти граєш далі".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала зайве під час відпочинку.

Цього разу на фото Кім постала в чорному бікіні з ледь помітними білими розлученнями на ліфчику. При цьому дівчина явно переборщила з розміром-короткий ліф не зміг приховати її бюст, від чого пишні форми просто «випали» знизу бікіні.

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