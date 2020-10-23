Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала, как развлекается по вечерам

Модель стала популярна относительно недавно, после того, как в сети начали сравнивать внешний вид Ким Ли вместе с Ким Кардашьян. Девушка не отрицает, что ей льстит подобное внимание, ведь помогает развивать свой Инстаграм.

Девушка на своей странице показывает, как снимается для модных глянцев, с какими магазинами сотрудничает и как отдыхает дома.

Также Ким Ли в виде исключения демонстрирует и более простые кадры. Так, на фото с ночного клуба девушка показала, как веселится в необычном платье с изысканным принтом и смелым декольте. Большей откровенности мини-наряду прибавляют вырезы по бокам.

«Эти сочные💖; Очень хорошо; Блиннн, не знает границ; 🔥 .. мудрость, мудрый купол ни Aye neath; О, моя богиня, ты такая великолепная и горячая детка; Лучшая девушка, которую я когда-либо видел 😋; Так красиво; Ты красивый; Красиво 😍👌🏿; Я на это надеюсь 🤦🏽‍♂️ нагибайтесь еще😉😎⭐️💎; Сосредоточьтесь на тебе ... 😘😘🔥🔥; Вау, ким, это потрясающе; милое платье. 🐺🐺; Моя Кимми, я все еще люблю тебя 🌹🌹🌹».

Мы также писали, что одель продолжает набирать популярность в сети благодаря необычной внешности и стройной фигуре. Каждый день Ли показывает в разделе Стори, как веселится на съемке, меняет имиджи и будоражит стилем. Так как девушка рекламирует не только платья и костюмы, ей удается привлечь широкую аудиторию к себе.

На одном из личных фото Ким появилась в тонком, почти прозрачном золотом комбинезоне с глубоким декольте, прозрачными выставками из сеточки и нашивками на плечах и рукавах. Такой образ не оставил фанатов равнодушными, ведь модель практически не скрыла свою бюст, даже выставив его напоказ.

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