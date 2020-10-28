Известная модель Ким Ли, которую называют корейской версией Ким Кардашьян, показала себя на радость фанатов
На фото девушка позировала в платье с большим декольте и без белья. Волосы модель решила оставить распущенными. Звезда подошла к камере и показала в наряде свой пышный бюст. Ким позировала на дороге на фоне пальм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты посмотрели кадры более 15 тысяч раз и написали комментарии:
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"Голос Ким Ли красивый", "Если я выиграю, клянусь, я поставлю тебя на свой концерт для ди-джея", "Такая классная", "Этот реально?", "Мне нужны эти деньги", "Вы, ребята, великолепны для этого!", "Просто потрясающая, невероятно красивая", "Настолько благословенны, что вы можете делать что-то такое, отдавать. Всем удачи", "Ким Ли более чем достаточно", "пытаюсь пробовать своих детей", "Если я выиграю, я потрачу часть денег, чтобы увидеть, как ты играешь там, где ты играешь дальше".
Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала лишнее во время отдыха.
В этот раз на фото Ким предстала в черном бикини с едва заметными белыми разводами на лифчике. При этом девушка явно переборщила с размером – короткий лиф не смог скрыть ее бюст, от чего пышные формы просто «выпали» снизу бикини.
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