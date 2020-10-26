Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в необычно ярких цветах

На фото звезда показала себя на фото в ярких лосинах, топе и босоножках. Красотка сидела на велосипеде, а сама смотрела в обьектив камеры. Ким волосы оставила распущенными, которые "обняли" грудь. Фото вышло интересным и даже соблазнительным, ведь девушка не стеснялась демонстрировать свое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Привет, плохая задница!", "Красивый снимок", "Прекрасная", "Богиня", "Прекрасное фото", "Просто потрясающе", "шикарная леди", "Выглядит совершенно иначе в этом стиле, мне нравится, детка!", "Безумная леди", "Обожаю наряд", "Теперь это супер-пламя!", "Вы и @jianetti сделаете потрясающий коллаб", "Ура, делает мою изоляцию стоящей ... Продолжай писать", "Остерегайтесь холода и хорошо проведите день, потому что погода холодная. Любите хорошенько и будьте счастливы", "Ладно, этот снимок огонь".

Сообщалось, что Известная модель Ким Ли поделилась личным селфи из спальни.

На домашнем селфи красотка появилась в одном лишь розовом халатике с кружевами и кокетливо распустила пояс, показав тем самым, что позирует она без лифчика. Девушка чуть склонила голову вниз, акцентировав внимание на бюсте и пухлых губах. При этом скромности Ли не занимать:

Напомним, корейская Кардашьян раскрепостилась по полной, выпятив бюст в черном бикини

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