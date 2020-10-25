Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, похвасталась жарким обазом в черном купальнике

Молодая красотка только становится знаменита в сети, поэтому наплыв фанатов для нее стал в новинку всего год назад. После того, как ким начали сравнивать с семейством Кардашьян, популярность модели заметно возросла.

Сейчас Ли занимается работой над съемками для мужских журналов, хватается кадрами из клубов и ресторанов, а также показывает, как отдыхает на курортах. На одном из таких фото девушка продемонстрировала пикантный вид в черном бикини с глубоким разрезом до самого пупка.

Ким при этом посветила бюстом, который не смогла спрятать из-за довольно крошечной ткани. Впрочем, это придало ее образу больше пикантности, поэтому девушка подогнула ножки под себя и выставила также бедра напоказ.

«Прекрасный видок; Вау красивая; Так идеально 🔥; Очень-очень красиво; Que belleza de princesa😘; покажите больше, ты роскошная девочка; ты просто безупречно красивая, милая и сексуальная; Дракон 🐲 🐉 Черепаха 🐢 Дракон 🀄; Очень здорово, огенная, как дракон😉; Зачем ты это выкладываешь? Как насчет того, чтобы зарабатывать на жизнь чем-то другим? Ты себя не любишь, ты раб денег; Кто делает эти солнышки 🥺».

Ранее мы писали, что модель стала популярна относительно недавно, после того, как в сети начали сравнивать внешний вид Ким Ли вместе с Ким Кардашьян. Девушка не отрицает, что ей льстит подобное внимание, ведь помогает развивать свой Инстаграм.

Девушка на своей странице показывает, как снимается для модных глянцев, с какими магазинами сотрудничает и как отдыхает дома.

Также Ким Ли в виде исключения демонстрирует и более простые кадры. Так, на фото с ночного клуба девушка показала, как веселится в необычном платье с изысканным принтом и смелым декольте. Большей откровенности мини-наряду прибавляют вырезы по бокам.

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