19-річна починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, днями розсекретила свого нового коханого
Як передає Politeka.net, у Instagram з'явилося відео, яким дівчина поділилася в своїх "сторіз", де вона милуєтьсят зі своїм обранцем (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
На кадрах Соня з юнаком постали в одному з парків Нью-Йорка, де модель нині живе й вчиться. Парочка мило обіймалася на тлі осінніх пейзажів.
Новим бойфрендом виявився IT-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов, йому 31 рік.
У 2018-му хлопець потрапив у американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".
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Жаданов навчався в Україні до 20 років, після чого поїхав здобувати освіту в Англію в одну з кращих бізнес-шкіл. Якраз під час навчання за кордоном його брат і партнери створили компанію Readdle.
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"Прекрасна пара!🔥🔥🔥"
"Щось він якийсь начебто старенький 😀"
"Класні щастя їм))))"
Раніше Євдокименко зустрічалася із французьким мільйонером і цінителем мистецтва Марко Дюменілом. Про молоду людину було відомо те, що у нього власний бізнес і гараж з дорогих іномарок. А також, що він регулярно відпочиває на кращих курортах Лазурного узбережжя. Марко охоче ділився в соцмережі фото з Євдокименко, хоч сама дівчина намагалася не афішувати Їхні стосунки. Судячи з фото, які він публікував в Instagram, вони з Сонею часто подорожували разом. Пара розлучилася цього літа.
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