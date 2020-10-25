19-летняя начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка поп-легенды Софии Ротару, вызвала ажиотаж неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала новые "сториз" в Инстаграм, на которых предстала на природе, среди осенних деревьев и, скорее всего, в компании с любимым человеком.

Так, счастливая Соня в джинсковой курточке делала селфи под багряным кленом, улыбаясь и кривляясь на камеру, когда неожиданно рядом с ней "нарисовался" высокий мужчина в белой футболке и коричневой курточке. Он с улыбкой обнял внучку Ротару за плечи, привлек к себе и нежно поцеловал.

Судя по счастливой ответной улыбке Евдокименко, она наслаждается временем, которое проводет вместе с новым ухажером. Правда, ни имени, ни какой бы то ни было информации о новой пассии Соня не разглашает.

Год назад, напомним, Сеть всколыхнула новость о том, что 18-летняя Соня закрутила роман с французским миллионером и ценителем искусства Марко Дюменилом.

О молодом человеке было известно то, что у него собственный бизнес и гараж из дорогих иномарок. А также, что он регулярно отдыхает на лучших курортах Лазурного побережья.

Марко охотно делился в соцсети фото с Евдокименко, хоть сама девушка старалась не афишировать их отношения.

Судя по снимкам в Инстаграм Марко, пара много путешествовала вместе. В частности, они "обследовали" Париж, побывав в местных музеях.

"Удивительная девушка", - писал Дюменил под одним из фото с Соней.

Более того, стало известно, что с миллионером уже успела познакомиться семья юной модели, во главе с известной бабушкой. Встреча произошла в Лондоне.

Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.

Как сообщала Politeka, вечно молодая София Ротару засветила всю свою семью на празднике.

Также Politeka писала, что сияющая внучка Софии Ротару поделилась радостным известием.