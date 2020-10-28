Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе у святковому образі

На кадрах Кассандра позує в наряді зі смужок, які дуже частково прикривали тіло дівчини. Прозора частина була у вигляді трусиків, а бюст був поміщений в топ. Образ дівчина доповнила квіточками на голові, а також білою перукою. Відзначимо, що красуня в цей момент позувала на капоті старого автомобіля. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"BTS піднялися з моєї фотосесії на Хеллоуїн! ",- написала красуня.

Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:

"Чудово чудово", "як ти це наділа"," ви нагадуєте мені Мортаделлу", " ти моя фантазія уві сні. Здійсни мою мрію ...", "Це чертовски красивий і сексуальний наряд на вас, міс", " така гаряча фотосесія! Дуже подобається наряд!", "Привіт, красуня, я люблю тебе, нижче маленького розміру, добре поголена, мені це подобається", " Ви зустрічаєтеся з трунарем?".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX).

Брюнетка блиснула соковитими формами в майже невидимому купальнику. Крихітне бікіні обтягнуло великі груди двома трикутними клаптиками тканини.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" випустила блискучих "подружок" з купальника

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" в прозорих мереживах не втримала наливні " персики"

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" звела з розуму розкішними "булочками", розвернувшись спиною



