Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о наряде

На фото красотка позировала в голубом платье, которое она назвала прозрачным. Девушка изначально показала себя спереди, а после этого развернулась спиной, демонстрируя пятую точку. Волосы у Кассандры были распущенными, а образ модель дополнила макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Обратите внимание на подборку с этим прозрачным платьем", - подписала кадры Кассандра.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ого", "Ангельский наряд", "Красивое платье, детка", "Привет, прекрасный ребенок", "Прекрасная и соблазнительная", "Ангельская энергия", "Ангельская детка", "Какая ты красивая. И мне нравится этот взгляд", "мое милое сердце", "Люблю мою Галт девушку!", "Сексуальная горячая богиня", "... ангельский как уникальный", "Привет, как дела, мэм", "Выглядит великолепно".

Сообщалось, что популярная южноамериканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поразила роскошными формами, выйдя из бассейна.

Модель в черном купальнике эффектно выбралась из воды. Бкини шикарно натянулось на бюст, обтянув и прижав ее. Казалось, бюсту немного тесно под мокрой тканью.

Нельзя не обратить внимания на упругие ножки и округлые бедра.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" вывалила свой срам в прозрачном топе

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