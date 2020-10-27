Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в максимально горячем образе

На фото красотка позировала в черном купальнике и розовом топе с рукавами. Кассандра освободила пышный бюст, показывая его фанатам. Девушка только прикрыла сердечками самое пикантное, чтобы социальная сеть пропустила снимок. На втором фото модель уже упаковала красоту в наряд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Открываю все это", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мы видим тебя", "Я так близок к тому, чтобы копировать, что только фанаты лол", "Вы можете опубликовать еще подобное?", "прекрасная и шикарная леди", "Ты прекрасна моя любовь", "Я люблю, когда есть несколько фотографий и есть грудь", "Очень вау момент", "Напиши мне, ребята, для развлечения", "Ой какой красивый щелчок", "Вау, ты фантастическая", "горячая загорелая бомба, что случилось с твоим фан-аккаунтом?".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала себя.

Брюнетка блеснула сочными формами в почти невидимом купальнике. Крохотное бикини обтянуло большую грудь двумя треугольными лоскутками ткани. Тончайшие бретельки натянулись на груди, и потянулись за затылок.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в прозрачных кружевах не удержала наливные "персики"

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" свела с ума роскошными "булочками", развернувшись спиной

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" поразила сочными видами в одной меховой шапке



