Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в максимально жарком образе

На кадрах звезда позировала в прозрачном кружевном наряде с огромным декольте. Можно увидеть пышный бюст девушки, который оказался не закрыт бельем. Кассандра на нескольких кадрах попыталась показать самые аппетитные места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая в розовом", "Как ты можешь быть такой идеальной", "Я хочу одну ночь с тобой, я могу сделать тебя счастливой этой ночью", "Соблазнительная бейба", "Чертовски жарко", "Прекрасная мечта", "Розовый выглядит на тебе потрясающе", "Замечательно выглядящая моя принцесса ты одна из самых красивых девушек в мире в моем сердце", "РОЗОВЫЙ .... Мой любимый Иисус, никакие слова на любом языке не могут описать, насколько ты великолепна", "Это соблазнительная бомба".

Напомним, популярная мексиканская модель Playboy Кассандра Сьенега устроила горячую съемку в тесной душевой кабинке.

Сьенега была одета в миниатюрное бикини, которое с трудом могло прикрыть ее аппетитные формы. Девушка решила добавить огонька и застыла в неприличной позе, чтобы фолловеры могли рассмотреть самое сладкое.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" поразила сочными видами в одной меховой шапке

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" вывалила свой срам в прозрачном топе

Также Politeka сообщала, что мокрая Кассандра Сьенега из "Playboy" поиграла своими сочными местами в мини-бикини



