"Не розумію, навіщо їм це потрібно було?"

Жінка, яка нібито виносила двійнят Лізу та Гаррі для Алли Пугачової і Максима Галкіна, розповіла про почуття до малюків

У ЗМІ знову спливла інформація про сурогатну матір Олену Ширініну. Журналісти нібито її розшукали, і поставили запитання, що вона відчуває до двійнят, пишуть "Дни.ру".

За словами Ширініної, у неї не виникло складнощів з передачею дітей Пугачовій та Галкіну. Жінка зізналася, що поставилася до завдання з усією серйозністю - як до роботи, а тому у неї не з'явилося ніяких особливих ніжностей до новонароджених.

Крім того Олена заявила, що щаслива, адже змогла подарувати зіркам спадкоємців. Вона вважає, що її роль в цьому допоміжна.

Спочатку сурогатна мати не була в курсі, для кого виношує двійнят. А Галкін в одному з інтерв'ю заявив, що заплатив жінці, яка подарувала йому дітей, навіть більше, ніж спочатку було обумовлено.

Примітно, що раніше, коли двійнята тільки з'явилися на світ, Ширініна взяла участь в одному ток-шоу, в якому спростувала інформацію, що виношувала дітей для зіркового подружжя. Вона заявила, що була сурогатною матір'ю для іншої пари, і це було за 4 роки до народження Лізи і Гаррі. Ширініна звинуватила журналістів у перекручуванні інформації: до цього її запрошували на телебачення, щоб в цілому обговорити тему сурогатного материнства, але підставили все так, ніби вона народила для Пугачової і Галкіна.

"Я не була сурогатною мамою для цієї пари. Я була сурмамою давно, в 2009 році. Мене запросили виступити в прямому ефірі, сказали, що буду ділитися досвідом, а виставили все так. Дуже гірко і боляче від того, що люди можуть так чинити. Не розумію, навіщо їм це потрібно було? Взяли і життя зіпсували одним махом!», – скаржилася потім Ширініна, пише fontanka.ru.

Раніше ми повідомляли, в мережі досі гаряче обговорюють, на кого схожі діти Пугачової і Галкіна. Зокрема, багато хто впевнений, що Ліза не є донькою Примадонни, так як вже дуже різниться їх зовнішність. Дійшло до того, що з'явилося припущення, що яйцеклітиною люб'язно поділилася її дочка Крістіна Орбакайте.

"мені здається, що вони взагалі не рідня, не схожі взагалі, абсолютно, батько звичайно Галкін, а хто мама не ясно"; "не схожі. Гадай не гадай, все одно не дізнаємося, звідки у Пугачової могли з'явитися діти, та ще двоє"; "Ні не схожі, нічого спільного"; "я думала дочка Крістіни", - коментували користувачі.

Нагадавши, у Мережі обговорюють справжню маму дітей Алли Пугачової і Галкіна: "симпатична жінка!"