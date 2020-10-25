Семилетние двойняшки певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина не перестают быть объектом пристального внимания со стороны публики
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной семейки опубликовали фотоколлаж, на котором предстала маленькая Лиза Галкина и совсем еще юная Алла Борисовна.
"Лиза и мама 😍", - говорится в подписи.
И девочка, и Примадонна предстали в похожих нарядах: в контрастных черно-белых платьях в горошек.
Пользователи тут же кинулись обсуждать, похожа ли Лиза на Пугачеву, а также их степень родства. Не секрет, что в Сети давно уже сомневаются в том, что певица является настоящей мамой двойняшек. Бытует мнение, что дети действительно от Галкина, но не от Пугачевой: сильная разница во внешности на лицо.
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"Вообще дети на них не похожи совсем ну никак не придумывайте..."
"У ГАРРИ одна мать у ЛИЗЫ другая"
"это уже давно понятно, да и и видно, что А. Б. им не родная мать"
"Небо и земля, ничего общего вообще, совершенно разные люди, просто абсурд"
"На другую тётю похожа, но не на аллу, рожала симпатичная женщина!"
"Лиза прям ангелочек 😍 такая очаровашка )))"
"Ничего общего🤔"
"Да нет похожи и очень 🙌"
"Красивые дети у Максима от другой женщины"
"Разные, вообще не похожи, а вот Кристина похожа на Аллу😊"
"Лиза похожа на женщину, которая ее родила, наверное, она очень красивая!"
"Лизонька красотка! А.Б. ею никогда не была!"
"Лиза очень похожа на Аллу, внешне и талантлива😘😘😘"
Ранее мы сообщали, по одной из версий, которую выдвинули внимательные поклонники звездной семьи, настоящей мамой двойняшек может быть дочь Пугачевой певица Кристина Орбакайте - мол, любезно поделилась своими яйцеклетками.
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