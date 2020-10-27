Українці масово страждають від урізання зарплат, і шукають порятунку в роботі за кордоном

Зокрема, працівники "Укрзалізниці" заявляють, що зарплати, порівняно з минулим роком, зменшилися, а навантаження, навпаки, зростає, пише "Країна".

За офіційними даними "Укрзалізниці", у вересні минулого року середня зарплата по компанії становила 12435 гривень, а в березні 2020 року впала до 11660 гривень. Причиною назвали карантин, оскільки пасажирський рух призупинявся.

Але, як каже представник профспілки Олександр Скиба, ситуація поки не вирівнялася, причому не тільки по пасажирському, а й по вантажному напрямку.

Залізничники по всій країні скаржаться на зняття премій. В цілому за рахунок зниження доплат зарплати впали, в порівнянні з минулим роком мінімум на 10%.

Як пояснили в профспілці, більшість фахівців працюють за відрядно-преміальною схемою - є погодинна оплата, яка формує місячний скарб в залежності від відпрацьованих годин, і різні доплати. Скажімо, крім премії це доплата за вислугу років, за право управління (для машиністів і їх помічників), нічні зміни та інше. Кожна доплата-5-10% від окладу.

Варто відзначити, що з 1 липня, частину людей перевели на 4-денний робочий тиждень. В цілому нововведення торкнулося 40-50% персоналу. І хоча у вересні оббігли повернути людей до звичайного режиму, але нічого так і не змінилося.

Є й інші схеми, які знижують загальну зарплату залізничників.

Наприклад, збільшилося непродуктивне використання робочого часу локомотивних бригад. Робітники слідують пасажирами з пункту обороту і за час в дорозі їм не нараховуються преміальні і за вислугу років і т. д.

На пасажирському напрямку заробіток залежить від довжини маршруту і кількості відпрацьованих годин. "На довгому плечі і з переробками (якщо працювати 200-205 годин на місяць разом звичайних 160-170) пасажирські отримують більше вантажних приблизно на 4 тисячі, тобто до 16-21 тисячі на руки. Але навантаження колосальне", - кажуть в УЗ.

За словами Скиби, багато працівників, особливо з невеликим досвідом, взагалі сидять на мінімалці. Так, слюсарі-ремонтники і ті, хто працює на обробці вантажів, отримують всього по 4,5 тисячі гривень.

Не дивно, що фахівці зараз тікають з УЗ - шукають роботу в інших галузях або їдуть за кордон.

За даними голови Профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадима Бубняка, минулого року серед залізничників спостерігалася рекордна плинність кадрів - 9,2% (для порівняння: у 2015 році - 4,2%).

"Професія залізничника стала непрестижною. Багато хто йде в інші галузі, частина колег їде в Європу на заробітки. Зрозуміло, що не на залізницю - на будівництво або горщики носити", - відзначає він.

Цього року ситуація ще більше посилилася.

"Зарплати знизилися, причому відчутно. Плюс є підозри, що не буде підвищення, передбаченого в колективному договорі - на 25%", — говорить Скиба.

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